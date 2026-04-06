Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan TROY Kart kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi gördü. TROY Kart kullanıcılarına hafta içi günün ilk binişinin ücretsiz sunulduğu uygulamanın ilk üç gününde, vatandaşlar ulaşımda toplam 1 milyonun liranın üzerinde tasarruf sağladı.

Uygulama sayesinde TROY Kart kullanımında yüzde 110 oranında artış yaşanırken, toplu taşıma tercihinde de artış oldu.

Kampanya kapsamında, TROY Kart ile yapılan ödemelerde hafta içi yapılan yolculuklarda ilk binişler ücretsiz olarak tanımlanıyor. Bu sayede hem ekonomik dayanışmanın desteklenmesi hem de toplu ulaşımın desteklenmesi hedefleniyor.

MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde hayata geçirilen uygulama ile vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ermiş, ekonomik dayanışmayı güçlendiren ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını yansıtan projelerin artarak devam edeceğini belirtti.