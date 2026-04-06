Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin aile yapısını güçlendirmek ve çocuk gelişiminde babanın kritik rolüne dikkat çekmek amacıyla düzenlediği 'Modern Dünyada Baba Olmak' semineri yoğun ilgi gördü.

DENİZLİ (İGFA) - DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Denizlili babalar ve baba adayları ile çok sayıda ebeveyn katıldı.

Klinik Psikolog Osman Olcay Yaman'ın sunumuyla gerçekleşen seminerde, geleneksel babalık rollerinin modern çağın gereklilikleriyle nasıl harmanlanması gerektiği detaylı bir şekilde ele alındı.

Seminerde, babanın çocuğun duygusal ve sosyal gelişimindeki belirleyici etkisi, modern çağın getirdiği dijital bağımlılık ve zaman kısıtlılığına rağmen çocuklarla kurulabilecek nitelikli iletişim yöntemleri, çocuğun özgüven ve karakter gelişiminde babanın model olma sorumluluğu, günlük hayatta karşılaşılan çatışmalarla başa çıkma stratejileri değerlendirildi.

Klinik Psikolog Osman Olcay Yaman, 'Modern dünyada babalık, sadece bir otorite figürü olmanın ötesinde, çocuğun dünyasına rehberlik eden güvenli bir liman olmaktır' dedi.

Eğitim odaklı bir yaklaşımla düzenlenen seminer, katılımcıların kendi deneyimlerini paylaştığı interaktif bir soru-cevap bölümüyle sona erdi.