Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, toplu taşıma kooperatifleriyle buluşarak kilometre bazlı yeni sistemle esnafa 266 milyon TL destek sağlandığını açıkladı. Tek beklentisinin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayan Zeyrek, şikayetlerin azalmasını istedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, halk otobüsü kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek toplu taşıma hizmetlerini değerlendirdi. Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş, Genel Müdür Özgür Temiz ve kooperatif yöneticilerinin katıldığı toplantıda, kilometre bazlı destek sistemi ve vatandaş memnuniyeti konuşuldu.

KİLOMETRE BAZLI SİSTEMLE ESNAFA DESTEK

Zeyrek, seçim vaatlerini yerine getirerek kontak kapatma noktasına gelen şoför esnafına kilometre bazlı sistemle destek olduklarını belirtti. Kasım ayından itibaren kooperatiflere 266 milyon 126 bin 214 TL kaynak aktarıldığını açıklayan Zeyrek, “Bu sistem Türkiye’ye örnek oldu. Genel Başkanımız da memnuniyetini iletti. Tek talebim, vatandaşların toplu taşımadan memnun kalması, duraklarda beklememesi” dedi.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri paylaşan Zeyrek, duraktan yolcu almama, sefer saatlerine uyulmaması, araçların durumu ve şoför davranışları gibi sorunlara dikkat çekti. “Bu şikayetler sistemin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Halkın parasını halka veriyoruz, ama vatandaş mağdur olmamalı. Şikayetler azalmazsa bu sisteme devam edemem. Çözüm sizde” diyerek kooperatiflerden adım atmasını istedi. Zeyrek, şoför eğitimlerinin yakında başlayacağını da duyurdu.

KOOPERATİFLERDEN TEŞEKKÜR VE ÇÖZÜM TAAHHÜDÜ

155 No’lu Kooperatif Başkanı Fevzi Açıkel, yeni sistemin esnaf için kurtarıcı olduğunu belirterek, “Siz gelmeseydiniz bu işi bırakabilirdik. Şikayetleri azaltmak için çalışıyoruz, 6 yeni araç alıyoruz, filomuzu güçlendireceğiz” dedi. Açıkel, Zeyrek ve ekibiyle sürekli iletişim halinde olduklarını, bu erişilebilirliğin diğer illerde olmadığını vurguladı.

163 No’lu Şehzadeler Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kocagöbek ise sefer sayılarını %40 artırdıklarını, yolcu sayısında da aynı oranda yükseliş olduğunu söyledi. “Siz söz verdiniz, tuttunuz. Biz de size mahcup olmamak için çalışıyoruz. Vatandaşın yüzünü güldürelim, sizin yüzünüzü eğdirmeyelim” diyerek Zeyrek’e teşekkür etti.

Başkan Zeyrek, kooperatiflerle iş birliğini sürdürmek istediğini vurgulayarak, vatandaş odaklı hizmet için ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.