İzmir'in Buca ilçesinde bir binanın çatısından apartman boşluğuna düşerek yaralanan 40'lı yaşlarındaki erkek vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesiyle kurtarıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Buca ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, saat 16.40 sıralarında 3 katlı bir binanın çatısından apartman boşluğuna düşen 40'lı yaşlardaki erkek vatandaş yaralandı.

Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kurtarma aracı ve arazöz ile olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralı vatandaşa ulaşabilmek için binanın alt katındaki dairenin mutfağına girdi. Burada, apartman boşluğuna ulaşabilmek için cam korkulukları kesen ekipler, vatandaşa kısa sürede ulaştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, travma tahtası yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın bilincinin açık olduğu, vücudunun çeşitli bölgelerinde travmalar bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.