Kayseri Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirilen Menekşe Siteleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mutlu sona ulaşıldı. Kullanım ömrünü tamamlamış ve depreme dayanıksız 10 blokta bulunan 60 dairenin yerine inşa edilen modern konutlar, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

KAYSERİ (İGFA) - 19 Mart 2024 tarihinde temeli atılan proje, yaklaşık 2 yıllık sürecin ardından tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Anahtar teslim töreninde konuşan Sungur İnşaat sahibi Murat Sungur, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Başta Başkanımız Mustafa Yalçın olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Hak sahiplerimize yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

'EV, HUZURUN VE SÜKÛNUN YERİDİR'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise anahtar teslimlerinin belediyeciliğin en anlamlı anlarından biri olduğunu ifade ederek, vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Türk kültüründe evin ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Başkan Yalçın, 'Bizim kültürümüzde eve 'mesken' denir. Mesken, sükûna erişilen yer demektir. İnsanların huzur bulduğu yerdir. Allah herkesi ev sahibi yapsın.' ifadelerini kullandı.

Projeye giden sürecin kolay olmadığını belirten Başkan Yalçın, yaklaşık 7-8 yıllık bir emeğin sonunda dönüşümün tamamlandığını kaydetti. Süreçte mevzuat değişikliklerinin önemli rol oynadığını anlatan Başkan Yalçın, bir dönem yüzde 100 muvafakat şartı bulunduğunu, daha sonra yapılan düzenlemelerle yüzde 51 çoğunlukla dönüşümün önünün açıldığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan hak sahiplerinden imza almak için yoğun çaba sarf edildiğini ifade eden Başkan Yalçın, bazı vatandaşların ise yıllarca yaşadıkları evlerinden ayrılmakta duygusal zorluk yaşadığını anlatarak, 'Bu süreçte mücadeleden çok gönlümüzü ortaya koyduk. Sonunda da çok anlamlı bir eser ortaya çıktı.' diye konuştu.

Kentsel dönüşümün vatandaşlara büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, devletin kira desteği sağladığını, vergi ve harç kolaylıkları sunduğunu, belediyelerin de emsal artışıyla dönüşüme katkı verdiğini belirterek, 'Vatandaşlarımız hem güvenli hem de daha büyük ve modern evlere kavuşmuş oldu.' dedi.

Bir ay önce noter huzurunda kura çekiminin gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Yalçın, '12 Mayıs'ta anahtar teslimi yapacağız demiştik, bugün sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra burada huzurla oturmanız, ailenizle birlikte güzel günler geçirmeniz en büyük temennimiz. Güle güle oturun.' şeklinde konuştu.

'VERİLEN SÖZDEN ÖNCE TESLİM EDİLDİ'

Hak sahiplerinden Nevzat Bilge de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Sayın başkanımıza ve müteahhidimize teşekkür ediyoruz. Verilen sözden iki ay önce teslim edildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.' ifadelerini kullandı.

'DEPREM DEĞİL, İHMALLER ÖLDÜRÜR'

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ise Türkiye'nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

Kayseri'de 2013 yılından bu yana 2 bin 246 riskli yapının tespit edildiğini, bunların yaklaşık 2 bin 80'inin yıkıldığını ve yüzde 93 oranında dönüşüm sağlandığını belirten Öztürk, bakanlık tarafından Kayseri'ye toplam 155 milyon TL kira yardımı yapıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş depremlerinin büyük dersler içerdiğini ifade eden Öztürk, 'Deprem insanı öldürmez, ihmaller öldürür. Dirençli yapıları artırmak zorundayız. Talas Belediyemizin bu konuda ortaya koyduğu gayret ve yüksek uzlaşı kültürü gerçekten çok kıymetli.' dedi.

'TALAS DAHA YAŞANABİLİR HALE GELİYOR'

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de kullanım ömrünü tamamlayan yapıların dönüşümünün önemine dikkat çekerek, 'Talas Belediyemiz ilçemizi daha güzel ve daha yaşanabilir hale getiriyor. Yeni konutların mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum.' diye konuştu.

YENİ KONUTLARIN ANAHTAR HEYECANI

Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca'nın ettiği duaların ardından Başkan Mustafa Yalçın ve Kaymakam İlyas Memiş tarafından hak sahiplerine yeni ve modern konutlarının anahtarları teslim edildi.