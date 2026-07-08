Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen KampüsAktif Öğrenci Tasarım Yarışması'nın ödül töreni Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin kampüs yaşamına dair yenilikçi fikirlerini ortaya koyduğu yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Yeşilay Cemiyeti, gençleri sağlıklı yaşama teşvik eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin yürüttüğü KampüsAktif Öğrenci Tasarım Yarışması'nda ödüller, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen törenle dağıtıldı.

Üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerini yeniden düzenlemelerini amaçlayan yarışma sağlıklı yaşamı teşvik eden, sosyal bağları güçlendiren ve mekansal aidiyeti artıran tasarım fikirlerini odağına aldı. Yarışma kapsamında öğrenciler, kampüslerin mevcut mekansal sorunlarına çözüm üreten, uygulanabilir ve öğrenci odaklı tasarım önerileri geliştirdi.

Türkiye genelindeki üniversitelerde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olarak düzenlenen yarışmada yenilikçi fikirler, mikro müdahale senaryoları, esnek ve çoğaltılabilir tasarım önerileri ile kampüs yaşamını iyileştirmeye yönelik projeler değerlendirildi.

'KAMPÜSE AİDİYET HİSSETTİKÇE BAŞARI DAHA DA ARTIYOR'

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Şentürk, yarışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Biz Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele ederken sadece koruyucu, tedavi ya da rehabilite edici çalışmalarla sınırlı kalmıyoruz. Gençlerimizin hayatın içinde daha aktif yer alabilecekleri, zamanlarını nitelikli uğraşlarla geçirebilecekleri alanların ve imkanların oluşturulması için hem çalışıyor hem de güçlü bir savunuculuk yürütüyoruz. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz projemizin en önemli özelliklerinden biri, tasarımların doğrudan kampüsü deneyimleyen öğrencilerin kendi ellerinden çıkmış olmasıdır. Çünkü biliyoruz ki, öğrenciler mekana ve kampüse karşı aidiyet hissettikçe başarı düzeyleri de aynı doğrultuda artıyor.' diye konuştu.

Yarışma kapsamında birincilik ödülü 90.000 TL, ikincilik ödülü 60.000 TL, üçüncülük ödülü 35.000 TL olarak verilirken, üç mansiyon ödülünün her biri 15.000 TL olarak takdim edildi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Ekip Listesi

Rutkay Koyuncu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Mimarlık - 3. Sınıf - Ekip Sorumlusu

Yağmur Dila Öztürk - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Mimarlık - 3. Sınıf - Ekip Üyesi

Ece Güvercin - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Mimarlık - 3. Sınıf - Ekip Üyesi

Ali Eren Şen - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Mimarlık - 3. Sınıf - Ekip Üyesi

İlayda Gülşen - Bursa Teknik Üniversitesi - Şehir ve Bölge Planlama - 3. Sınıf - Ekip Üyesi