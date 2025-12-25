Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Mahalle ve Afet İnterneti' projesiyle 236 kırsal mahalle ücretsiz internete kavuştu. Yılbaşına kadar bu sayının 278'e çıkarılması hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Mahalle ve Afet İnterneti' projesiyle internet altyapısı bulunmayan kırsal mahalleleri dijital dünyayla buluşturuyor. Bugüne kadar 236 mahallede tamamlanan çalışmalar sayesinde vatandaşlar, eğitimden bankacılığa, kamu hizmetlerinden ticari işlemlere kadar birçok alanda ücretsiz ve kesintisiz internet hizmetinden yararlanmaya başladı.

Son olarak Gördes Beğenler, Saruhanlı Pınarbaşı ve Hacımusa ile Şehzadeler Yeniharmandalı mahallelerinde kurulumlar tamamlandı. Yetkililer, 42 mahallede montaj çalışmalarının sürdüğünü, yıl sonuna kadar toplam 278 mahallenin internet erişimine kavuşacağını bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sistem Mühendisi Hakan Gaşi, lokasyonların özellikle telefonun çekmediği ve internet altyapısının bulunmadığı bölgelerden seçildiğini belirterek, 'Muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, çocuk ve nüfus yoğunluğunu dikkate alıyoruz' dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, internet hizmetiyle birlikte özellikle öğrencilerin yaşadığı büyük bir sorunun çözüldüğünü ifade etti. Saruhanlı Hacımusa Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Karaca, 'Çocuklarımız ödev yapmak için tepelere, çatılara çıkıyordu. Artık böyle bir sorun yok' dedi.

Öğrenciler de internetin gelmesiyle ders ve ödevlerini rahatça yapabildiklerini belirtirken, mahalle sakinleri iletişim, bankacılık işlemleri ve sağlık randevularında büyük kolaylık yaşadıklarını dile getirdi. Vatandaşlar ayrıca, sistemin afet anlarında haberleşme açısından da hayati önem taşıdığına dikkat çekti.