TÜBİSAD'ın 'Türkiye'nin Dijital Dönüşüm 2025 Endeksi', Türkiye'nin dijital teknolojileri etkin kullandığını gösterirken, sürdürülebilir ve katma değer üreten bir dönüşüm için ekosistemin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından yayımlanan Türkiye'nin Dijital Dönüşüm 2025 Endeksi, ülkenin dijital teknolojileri kullanma kapasitesinin güçlü olduğunu ancak bu gücün teknoloji üretimi, katma değer ve ihracata dönüşebilmesi için ekosistem odaklı adımların şart olduğunu gösterdi.

Bu yıl endeks, 5 üzerinden 3,13 olarak hesaplandı. Bir önceki yıla göre sınırlı bir artış kaydedilen endeks, 2019-2021 döneminde görülen hızlı yükselişin ardından 2022'de gerilemiş, 2023'te yatay seyretmiş ve 2024'te sınırlı bir toparlanma göstermiş oldu.

Endeks, Ekosistem, Yeterlilik, Kullanım ve Dönüşüm olmak üzere dört ana bileşen ve toplam 61 gösterge üzerinden ölçülüyor. Türkiye, kullanım alanında 3,34 değer ile en güçlü performansını sergilerken, ekosistem bileşeni 2,68 ile en zayıf alan olarak öne çıktı. Bu tablo, dijital teknolojilerin bireysel, ticari ve kamusal alanlarda etkin biçimde kullanıldığını, ancak bunun yeterince teknoloji üretimine ve katma değere dönüşmediğini gösteriyor.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, dijital dönüşümün sürdürülebilirliği için ekonomik istikrar, öngörülebilir düzenlemeler, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve beceri odaklı eğitim politikalarının kritik olduğuna dikkat çekti. Tombalak, 'Dijital dönüşüm tek bir aktörün değil, tüm ekosistemin ortak sorumluluğudur' dedi.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urçar ise endeksin beş yıldır dijital toplum ve ekonomi dönüşümünü izleyen bir referans olarak konumlandırıldığını belirtti. Çalışmada bu yıl yapay zekâ gündeminin de ele alındığını ifade eden Urçar, önümüzdeki dönemde Yapay Zekâ Endeksi oluşturulabileceğini ve bunun Türkiye'nin dijital dönüşümüne daha bütüncül bir perspektif kazandıracağını söyledi.