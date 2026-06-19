Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Manisalı sanatçı İlhan Şeşen özel bir programla anıldı. Düzenlenen anmada Grup Gündoğarken'in 'Hâl ve Gidiş' dinletisi, sanatçının müzikal mirasını sevenleriyle buluşturdu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin usta isimlerinden, Manisa doğumlu sanatçı İlhan Şeşen'i vefatının birinci yılında özel bir programla andı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen anma gecesi, sanatçının sevenlerini ve çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.

Anma programına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Başkan Danışmanları, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, İlhan Şeşen'in Sunay Akın ile gerçekleştirdiği röportajın gösterimiyle başladı. Röportajda Sanatçı Şeşen'in Manisa'da geçen çocukluk anıları özellikle 'Manisa Tarzanı' olarak bilinen Ahmet Bedevi ile ilgili anılarını anlatıldı.

'HÂL VE GİDİŞ' İLE İLHAN ŞEŞEN'E VEFA

Gece kapsamında gerçekleştirilen 'Hâl ve Gidiş' dinletisinde, Grup Gündoğarken'in günümüze uzanan müzik yolculuğu sahneye taşındı. Burhan ve Gökhan Şeşen, yarım asra yaklaşan sanat serüvenlerini ve İlhan Şeşen ile biriktirdikleri anıları, sevilen şarkılar eşliğinde izleyicilerle paylaştı.

İzleyiciler, İlhan Şeşen'in hafızalara kazınan eserlerine hep birlikte eşlik ederken, salonda zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Uzun süre alkışlanan performans, sanatçının müzikal mirasının bıraktığı güçlü izi bir kez daha ortaya koydu. Program sonunda Grup Gündoğarken üyeleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'e çiçek takdim edildi.

'UNUTMADIKÇA YAŞATIRSIN, UNUTULMADIKÇA YAŞARSIN'

Çiçek takdimi sırasında program için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Harika bir programdı. Hemşehrimiz İlhan Şeşen'i bize çok iyi şekilde yaşattılar. Her zaman söylerim, bizim bir felsefemiz vardır, dünya görüşümüz: 'Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın.' Bu gece İlhan Şeşen'in unutulmadığını gördük. Emeklerine, sağlıklarına teşekkür ediyorum' dedi.

'SANATA VE HATIRALARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, 'Manisa artık kültürüyle, sanatıyla, hafızasıyla ve hatıralarıyla yaşayan bir şehir. Manisalı İlhan Şeşen'i dolu bir salonda hep birlikte anmak, dakikalarca alkışlamak ve onun güzel şarkılarını dinlemek bizi çok mutlu etti. Bunun için çalışıyoruz, bunun için emek veriyoruz. Kültüre, sanata, hafızamıza ve hatıralarımıza sahip çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu akşam salonu dolduran tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum' diye konuştu.