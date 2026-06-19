Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kültür yayıncılığı faaliyetlerini sürdüren Gazikültür Yayınları, Gaziantepli ressam ve sanat insanı Özay Erkılıç'ın anılarını, tanıklıklarını ve eleştirel metinlerini bir araya getiren 'Sanatın Sönmeyen Işığı: Tanıklıklar ve Eleştiriler' adlı eseri yayımladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Özay Erkılıç'ın sanat yolculuğunu, kişisel tanıklıklarını ve estetik bakışını bir araya getiren eser, şehir kültürü açısından önemli bir boşluğu dolduruyor. Kitap, Gaziantep'in kültür ve sanat hafızasını düşünsel derinliğiyle geleceğe aktarmayı hedefleyen önemli bir çalışma olarak okurla buluşuyor.

'Sanatın Sönmeyen Işığı' adlı kitaba GBB Kültür A.Ş.'nin Zeugma ve 25 Aralık Panorama müze mağazalarından ve magazagaziantep.com adresinden ulaşılabiliyor.

Sanatın Sönmeyen Işığı, Özay Erkılıç'ın yıllara yayılan birikimini bütünlüklü bir yapı içinde görünür kılıyor. Sanatçı dostluklarından edebiyat çevreleriyle kurduğu ilişkilere, Selim Turan'dan Nahit Hanım'a, Ece Ayhan'dan Anadolu'nun farklı kentlerinde üretim yapan ressamlara uzanan geniş bir yelpazede kaleme alınmış metinler, Türkiye'nin kültürel ve sanatsal iklimini anlamak açısından önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Bu tanıklıkların derlenerek yayımlanması, hem sanat tarihimiz hem de Gaziantep'in kültürel kimliği açısından değerli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Kitabın yayımlanması dolayısıyla açıklamada bulunan Halil İbrahim Yakar, eserin taşıdığı kültürel öneme dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Gaziantep, yalnızca zanaatkârlığıyla değil, aynı zamanda sanatçı yetiştiren ve sanat tarihine önemli katkılar sunan bir şehir olarak güçlü bir kültürel birikime sahiptir. Özay Erkılıç, bu birikimin çağdaş temsilcilerinden biridir. Sanatın Sönmeyen Işığı, bir sanatçının bireysel hafızasından hareketle Türkiye'nin kültür ve sanat serüvenine ışık tutan son derece kıymetli bir çalışmadır.'

Yakar, Gazikültür Yayınları'nın yayın politikalarına da değinerek, 'Bizler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. olarak kentimizin kültürel mirasını yalnızca korumayı değil, aynı zamanda düşünsel derinliği olan eserlerle görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu kitap, sanatın şehirle kurduğu bağı güçlendiren ve yerel hafızayı evrensel bir dile taşıyan önemli örneklerden biridir. Özay Erkılıç'ın sanata duyduğu sarsılmaz inanç, bugün bizim kültür politikalarımıza da ilham vermektedir.' dedi.