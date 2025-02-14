Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk edebiyatının önemli şairlerinden Tuğrul Keskin ile müzisyen, şair ve yazar Can Bonomo'yu Manisalılarla buluşturuyor. “1. Niobe Edebiyat Sanat Söyleşileri” adıyla düzenlenecek etkinlik, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşecek.MANİSA(İGFA) - Edebiyat dünyasında “Bir Suyun Kıyısında”, “Solgun” ve “Soğuk Yara” gibi önemli şiirleriyle tanınan, çok sayıda ödül sahibi Tuğrul Keskin, etkinlikte moderatörlük yapacak.

Ayrıca, müzik kariyerinin yanı sıra edebiyat dünyasında da adından söz ettiren Can Bonomo, katılımcılara ilham verici bir söyleşi sunacak. Bonomo, şiir kitaplarından, kısa süre önce yayımlanan romanı “Ateşli Silahlar ve Bilardo”ya kadar geniş bir yelpazede eserlerini ve edebiyat serüvenini paylaşacak. Müzikal yolculuğunda tüm şarkılarının söz yazarı olan Bonomo, şiir kitapları ve romanının ortaya çıkış süreçlerini anlatacak.

Etkinliğin Yoğun İlgi Görmesi Bekleniyor

Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu özel etkinlik, edebiyata ilgi duyan herkesin katılımına açık olacak. Katılımcılar, yazarların edebi serüveni hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulacak ve kültür-sanat hayatına katkı sağlayacak keyifli bir deneyim yaşayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle birlikte kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını sürdürerek, benzer etkinliklerle Manisalıları sanatla buluşturmayı amaçlıyor. Etkinliğin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.