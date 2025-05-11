Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde Süreyya Piknik Alanı’nda Hıdırellez Şenliği düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Şenlik kapsamında, sevilen sanatçı Gökhan Namlı da sahne alarak konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da etkinliğe katılarak Hıdırellez coşkusuna ortak oldu.

“Yüzleriniz gülsün diye çalışıyoruz”

Süreyya Piknik Alanı’nda vatandaşlarla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Konser öncesinde konuşan Başkan Zeyrek, “Yüzünden gülücükler, üzerinden neşesi eksik olmayan çok sevdiğim kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, hepinizin Hıdırellez’i kutlu olsun. Hıdırellez doğanın müjdecisi, kardeşliğin, birlik, beraberliğin günüdür. Dileklerin tutulduğu bu Hıdırellez’de tuttuğumuz dilekler inşallah kabul olur. En büyük dileğimiz; artık adaletin, hukukun herkese eşit uygulanması. Güzel ülkemde yeni doğan her çocuğun eşit haklara sahip olduğu ve yüzlerin güldüğü, sağlıklı huzur dolu günlerde hep birlikte yaşamayı diliyoruz. Bizim Hıdırellez’den dileğimiz budur. Günümüz hep böyle güzel olsun. Yüzlerimiz hep böyle gülsün. Yüzleriniz gülsün diye sabah, akşam çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bu güzel ülkeme getiren Zübeyde annemizin, sonra kendi annemin, sonra tüm annelerin ellerinden öperim, onların önünde saygıyla eğiliyorum. Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

Balaban’dan Hizmet ve Dayanışma Mesajı

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da “Süreyya Parkı’nda Hıdırellez’i kutluyoruz. İyi ki varsınız iyi ki bizlerlesiniz. Ferdi Başkan’ın takım kaptanlığında uyum içinde çok güzel hizmetler yapıyoruz. Ferdi Başkan’ımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü, başta karım olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum, engelli çocukların annelerini iki kez kutluyorum” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sanatçı Gökhan Namlı’ya çiçek vererek teşekkür etti.