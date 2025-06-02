Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirmesi için nöbetçi birimleri ve ekipleriyle bayram boyunca görev başında olacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Olası durumlara karşı vatandaşlara hizmet verecek nöbetçi birim ve ekipler, vatandaşların taleplerini karşılamak için görev başında olacak. Trafikte zabıta ekipleri yollardaki yoğunluğa göre sorun yaşanmaması için aralıksız çalışacak. Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. 5 Haziran Perşembe arife günü ile Kurban Bayramı’nın birinci günü mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

BAYRAMDA BELEDİYE ARAÇLARI İLE ULAŞIM ÜCRETSİZ

6 Haziran Cuma sabahından 9 Haziran Pazartesi gecesine kadar şehir merkezindeki toplu taşıma hizmeti veren Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

KURBAN YERLERİNİN DENETİMİ VE HİJYENİ SAĞLANIYOR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde, il genelinde belirlenen canlı hayvan satış noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimler kapsamında canlı hayvan satış noktaları dışında kurbanlık satışının önüne geçiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kurbanlık alışverişini yapacakları alanda ilaçlama çalışmaları da gerçekleştiriyor. Halk sağlığının korunması amacıyla, karasinek ve diğer haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmalarına da devam eden Büyükşehir Belediyesi, hayvan satış noktalarında da hijyeni sağlayarak hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Bayram boyunca Merkez Hayvan Bakımevi açık olacak ve tedavi işlemleri devam edecek. Soma ve Sarıgöl ilçelerinde bulunan mezbaha tesislerinde de kurban kesim işlemleri yapılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine toplam 5 bin adet gıda kolisi dağıtılacak. Ayrıca, arife günü şehitliklerde, ziyarete gelen vatandaşlar için limonata, su ikramı gerçekleştirilecek.

MASKİ EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA OLACAK

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de Manisalıların sorun yaşamaması için nöbetçi birimleriyle bayram boyunca hizmet verecek. Bu kapsamda, İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol ile Abone İşleri dairelerine bağlı nöbetçi ekipler, Kurban Bayramı süresince olası bir acil durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak. MASKİ’ye 7/24 250 12 00 – 229 01 00 numaraları hatların yanı sıra 185 MASKİ Destek Hattı’ndan ulaşılabilinecek. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı’nın abone kayıt ve tahsilat vezneleri de arife günü saat 12.30’a kadar hizmet verecek. Ayrıca, MASKİ Yarhasanlar Şubesi’nde de açma kesme ekipleri bayram boyunca saat 09.00 ile 24.00 arası hizmet verecek.

NÖBETÇİ BİRİMLER BAYRAM BOYUNCA GÖREV ALACAK

Kurban Bayramı boyunca vatandaşların ulaşımdan genel hizmetlere kadar sorun yaşamadan bayramlarını geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığının bilgisini veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vatandaşların bayramlarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için nöbetçi birim ve ekiplerin bayram süresince görev yapacağını duyurdu. Ekiplerin vatandaşlara bir telefon kadar yakın olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, “Bayram boyunca görev başında olacak ekiplerimiz, vatandaşlarımızın bir telefon kadar yakınında olacak. Zabıta ekiplerimiz şehir trafiğinin düzenlenmesinde yardımcı olacak. Kurban satış yerlerinde de zabıta ekiplerimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için görev başında olacak. ALO 153 Çözüm Merkezi de vatandaşlarımızın taleplerini almaya devam edecek. Bayramda da görev başında olacak ekiplerimize de teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.