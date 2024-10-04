Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, halk odaklı hizmet anlayışıyla ilçelere yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Başkan Zeyrek, bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde muhtarlarla buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, haftalık ilçe ziyaretlerine Saruhanlı ile devam etti.

Başkan Zeyrek, ilk olarak ilçede mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya CHP İl Başkan Yardımcısı Aysun Helvacıoğlu, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Selahattin Şahin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Levent, önceki dönem CHP İlçe Başkanı Kamil Altındağ, Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz Kurtuldu da katıldı.

Manisa’nın sosyal belediyecilikte hak ettiği değeri alamadığını belirten Başkan Zeyrek, “Geldiğimizden beri sosyal hizmetlere başladık. Bunlara başlarken ilk başta pilot bölgeler seçtik. Çünkü hatamızı, eksiğimizi görelim ve bu hizmetlerimizi tüm şehrimize götürdüğümüzde hata yapmayalım diye. Yunusemre’de halk ekmek büfeleri kurduk. Saruhanlı’ya da geliyor. Kent Lokantası’nı Salı günü açıyoruz. Halk Mandıra geliyor Manisa’ya. Kooperatiflere 17 liraya süt alacağımı söyledim. Bu aldığımız sütleri şişe süt, yoğurt ve peynir olarak daha ucuza halkımıza satacağız. Üreticiyi güçlendireceğiz, hayvancılığı geliştireceğiz. Hemen sistemi kuracağız ve 17 ilçeye dağılacak. Yunusemre’de evde bakım hizmetleri başladı. Berber, hemşire ve sağlık hizmeti yapacak kişilerden oluşan ekibimizle kapı kapı dolaşıyoruz, hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Anne Kart geliyor. Önümüzdeki hafta inşallah başlayacak. Cenaze hizmetlerinde kilometre başına alınan mazot parası uygulamasına son verdik. Hem Manisa’nın ilçelerine hem diğer illere cenaze naklinde ücret almıyoruz” diye konuştu.

REFAKATÇİ EVİ GELİYOR

Bu arada Başkan Zeyrek, hasta yakınlarının hastalarını hastane kapılarında beklemelerine çözüm olmak istediğini de ifade

etti. Zeyrek, “Benim en büyük hayalim refakatçi evi açmak. Her akşam eve giderken, hasta yakınlarının kalacak yer bulamaması veya diğer nedenlerden dolayı arabada yattığına şahit oluyorum. Bunu hepimiz yaşayabiliriz. İşte bunun önüne geçmek ve hasta yakınlarının sıcak bir yatakta yatması için refakatçi evi açacağız. Ben istiyorum ki, ben evimde sıcak yatağımda yatıyorsam, Manisa’mdaki herkes de bu şekilde rahat yatsın” dedi.