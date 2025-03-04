Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü sanatla buluşturan özel bir festivale ev sahipliği yapacak ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.MANİSA (İGFA) - Manisa'da Kadın Oyunları Festivali, 6-11 Mart tarihleri arasında tiyatroseverlerle buluşarak, kadınların toplumsal yaşamdaki yerini, karşılaştıkları zorlukları ve özgürlük mücadelelerini sanatın gücüyle anlatmayı amaçlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra resim sergileri ve gece yürüyüşü de düzenlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak düzenlediği etkinlikler ve ev sahipliği yapacağı tiyatro festivali ile kadın hikayelerini sanatla buluşturacak. Kadın Oyunları Festivali’ndeki tiyatro oyunlarının yanı sıra gerçekleştirilecek resim sergileri ve gece yürüyüşü de farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde 6 – 8 – 9 – 10 ve 11 Mart saat 21.00’de sahnelenecek oyunlar, izleyicilere duygusal ve düşündürücü anlar yaşatacak. Festivalin açılışı, 6 Mart’ta Dea Acy’nin yazdığı “Gülistan, Gül Bahçesi Yani” adlı oyunla yapılacak. Kadınların maruz kaldığı toplumsal baskıları ve özgürlük mücadelesini anlatan oyun, Gülistan karakteri üzerinden kadın dayanışmasının önemini vurgulayacak. 7 Mart’ta saat 14.00’te Kültür Merkezi’nde, “Hayatın İçinde Kadın” Fotoğraf Sergisi ve “Kadının Rengi” Resim Sergisi açılarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sahnelenecek “Hikayesinde Senden Bahsetti” adlı tiyatro oyunu ise bir kadının sanat ve edebiyat aracılığıyla kendini keşfetme yolculuğunu konu alıyor. Kadınlık deneyimi, toplumsal roller ve bireysel özgürlük üzerine düşündürücü bir anlatım sunan oyun, izleyicileri derin bir iç yolculuğa davet edecek. Yine 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşecek “Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta Kadınların Yolculuğu” adlı panel ile başlayacak etkinlik, saat 22.00’de Kültür Merkezi önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecek “Kadınlar Yürüyor, Gece Aydınlanıyor” yürüyüşü ile devam edecek.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İle Kadın Hakları

Festival, 9 Mart’ta “Sevgi Soysal, Yaşamakta Israr Ediyor” adlı biyografik oyunla devam edecek. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sevgi Soysal’ın hayatından esinlenen yapım, yazarın toplumsal baskılara karşı sanat yoluyla verdiği mücadeleyi gözler önüne serecek. 10 Mart’ta sahnelenecek “Yaban Arısı” isimli oyun ise güçlü bir kadın karakterin geçmiş travmaları, bastırılmış duyguları ve yüzleşmeleri üzerine çarpıcı bir hikaye sunacak. Festivalin kapanışı ise 11 Mart’ta, İsra Serengil’in yazdığı “Fok Derisi Kavuşma” adlı oyunla yapılacak. İrlanda mitolojisindeki Selkie efsanesinden ilham alan eser, kadın kimliği, aidiyet ve özgürlük üzerine hem mitolojik hem çağdaş anlatımları bir araya getirerek izleyicilere farklı bir perspektif sunacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, festival ve etkinliklerle toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı, kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.