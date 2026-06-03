Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısını modernize etmek için 5 ilçeyi kapsayan 90 milyon liralık dev bir yatırım hamlesi başlattı. Alaşehir, Akhisar, Salihli, Soma ve Sarıgöl'de mevcut tesisler baştan aşağı yenilenirken, şehre yeni spor alanları kazandırılıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmesi amacıyla il genelindeki spor tesislerini modernize ediyor.

Yaklaşık 90 milyon liralık bütçeyle başlatılan projeler kapsamında 5 ilçede eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Yatırım hamlesiyle tesis kalitesinin artırılması ve sporun tabana yayılması amaçlanıyor.

BAŞKAN DUTLULU, 'ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

Yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sporun tabana yayılması ve her çocuğun spor tesislerine rahatça ulaşabilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Dutlulu, 'Manisa'mızın her köşesinde gençlerimizin ve çocuklarımızın modern, güvenli ve profesyonel şartlarda spor yapmasını hedefliyoruz. 5 ilçemizde başlattığımız 90 milyon liralık yatırım hamlesi, sadece bir tesis yenileme çalışması değil, şehrimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Çocuklarımız güvenle büyüsün, gençlerimiz yeteneklerini doğru alanlarda geliştirsin diye spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

İLÇELERDE TESİSLER BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Proje kapsamında Alaşehir Kenan Evren Parkı içerisine yeni bir tenis kortu inşa edilirken, parktaki mevcut iki halı saha tamamen yenileniyor. Akhisar Kovalık ve Ballıca futbol sahalarının zemin yenileme çalışmaları sürerken, ilçeye yeni bir Sporcu Gelişim Merkezi kazandırılıyor. Yatırımların yoğunlaştığı Salihli'de futbol sahası tribünlerinin üzeri kapatılıyor, Gümüşçayı rekreasyon alanındaki halı saha tenis kortuna dönüştürülüyor, Salihli Mimar Ferdi Zeyrek Parkı içindeki tırmanış duvarı ile çok amaçlı salonun zemin tadilatı yapılıyor. Soma Cenkyeri Mahallesi ile Sarıgöl Trazlar Mahallesi'ndeki halı sahalar da yürütülen çalışmalarla baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.