Çorum Belediyesi Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde ortaya koyduğu başarılı performansla adını Final Grubu'na yazdırdı.

ÇORUM (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselme hedefiyle mücadele eden Çorum Belediyesi SK, Final Grubu'nda yer alan dört takım arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Final Grubu karşılaşmaları öncesinde takım kafilesi, Saat Kulesi önünde düzenlenen uğurlama programıyla İstanbul'a gönderildi. Şehrin gururu olan basketbolcular, Çorum'u en iyi şekilde temsil ederek bir üst lige yükselme hedefiyle parkeye çıkacak.

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 2025-2026 sezonu Final Grubu karşılaşmaları, 5 Haziran Cuma günü İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başlayacak. Temsilcimiz, açılış maçında 5 Haziran Cuma günü saat 16.00'da Suadiye Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Çorum Belediyesi SK, ikinci karşılaşmasını 6 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Titan Akademi ile oynayacak. Temsilcimiz, Final Grubu'ndaki son mücadelesinde ise 7 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Tekirdağ Namık Kemal Basketbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak Final Grubu müsabakalarının ardından oluşacak puan durumunda ilk iki sırayı alan takımlar, 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Karşılaşmalar, TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.