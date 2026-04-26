İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehitlik Korusu'nda hizmete girecek olan mangal, et, kömür hakkında açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Fatma Başkan, Şehitlik Korusu'nda hayata geçirilecek yeni mangal konseptini duyurdu. Hazır mangallı masalar, kontrollü alanlar ve belediye güvencesinde sunulacak et ve kömür hizmetiyle vatandaşlara hem konforlu hem de düzenli bir mangal deneyimi sunulması hedefleniyor

'HAZIR MANGALLI MASALAR'

Fatma Başkan yaptığı açıklamada, 'Şehitlik Korusu'nda daha önce kontrolsüz bir mangal yapma düzeni vardı. Bundan dolayı çevredeki insanların şikayetleri fazlaydı. Bu yüzden biz mangal alanını sınırlandırmıştık. Artık hazır mangallı masalar üretimini gördük. Yerli üreticilere ulaşıp anlaşmamızı yaptık.

'KENDİ ÇİFTLİĞİMİZİ KURACAĞIZ'

Yakın zamanda buraya çok sayıda hazır mangallı masalar yaptırıyoruz. O masaların oturma alanlarını da kendi park bahçelerimiz yapacak. Ayrıca burada et olmak üzere birçok mangal ürününün satışını da yapacağız. İnşallah kurban bayramı sonrasında kendi çiftliğimizi de hizmete geçireceğiz. Ondan sonra buranın et tedariğini kendi çiftliğimizden sağlayacağız. Bu, kaliteli ve uygun eti vatandaşlara ulaştırmamızı sağlayacak.

'ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLAYACAK'

Şehitlik Korusu'nda hazırladığımız mangallı masaları dumanı ve kokusu olmayan kömürlerle vatandaşlara hizmet sunacağız. Yine kendi bahçelerimizden olan ürünleri mangalın yanına garnitür olarak vatandaşlarımız alabilecek. Önümüzdeki aydan itibaren mangal hizmetimiz başlayacak' dedi.