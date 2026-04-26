ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi Tenis Dünyası'nda 5 gün boyunca gerçekleştirilen turnuva, yoğun katılımla tamamlandı.

Toplam 83 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri takdim edildi.

Tenis Dünyası'nda ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Mali Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Çelenk, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ile sporcular katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası'na katılan sporculara teşekkür ederek, başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Turnuvada 8-9 yaş kadınlar kategorisinde Zeynep Çilek Karga, Emire Taplamacı, Erva Erdimez ve Ece Avşaroğlu dereceye girerken; 8-9 yaş erkekler kategorisinde Muhammed Mustafa Emirbeyi, Hasan Ayaz Şah, Muhammed Ali Argan ve Ali Asaf Karadağ başarılı oldu.

10-12 yaş kadınlar kategorisinde Elif Emirbeyi, Nurbanu Sultan Bostancı, Yade Çolak ve Asmin Zeynep Kılıç derece elde ederken; 10-12 yaş erkeklerde Mehmet Han Kara, Ahmet Yaşar, Mustafa Baver Karadağ ve Recep Berat Demir öne çıktı.

13-16 yaş kadınlar kategorisinde Süveyda Kara, Ayşe Sena Yaşar, İrem Su Polat ve Fadile Rana Yılmaz dereceye giren isimler olurken; 13-16 yaş erkeklerde ise Adnan Mert Akçun, Bünyamin Argan, Ahmet Kırmak ve Muhammed Emin Argan turnuvayı dereceyle tamamladı.