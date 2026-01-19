Siber güvenlik şirketi ESET, yarıyıl tatilinde artan dijital oyun kullanımıyla birlikte çocukların siber dolandırıcılık ve zararlı yazılımlara karşı daha savunmasız hale geldiğini belirterek ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Yarıyıl tatiliyle birlikte çocuklar ve gençler zamanlarının büyük bölümünü tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlarda oyun oynayarak geçirirken, siber dolandırıcılar da bu dönemi fırsata çevirmeye çalışıyor.

Siber güvenlik şirketi ESET, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere dikkat çekerek ailelere yönelik önemli güvenlik önerileri paylaştı.

ESET'e göre virüs, truva atı ve solucan gibi zararlı yazılımlar çocukların karşılaştığı en yaygın çevrim içi tehditler arasında yer alıyor. Özellikle sahte oyun siteleri ve üçüncü parti indirme platformlarında yer alan oyunlar, zararlı yazılımlarla enfekte olabiliyor. Uzmanlar, lisanslı ve güncel güvenlik yazılımlarıyla çocukların tehlikeli web siteleri ve uygulamalara erişiminin engellenmesi gerektiğini vurguluyor.

KİMLİK HIRSIZLIĞI VE MALİ KAYIP RİSKİ

Uzmanlar, küçük bilgi parçalarının bir araya getirilmesiyle kimlik hırsızlığı yapılabileceğine ve ailelerin maddi zarara uğrayabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle çocukların kişisel ve hassas bilgileri paylaşmaması konusunda bilinçlendirilmesi, online bankacılık ve alışveriş işlemlerinin ise ebeveynler tarafından yapılması öneriliyor.

Çocukların sosyal medya ve dijital platformları çoğu zaman ebeveynlerden daha etkin kullandığına dikkat çeken ESET, buna karşın hangi bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin her zaman bilinmediğini belirtiyor. Telefon numarası, ev adresi ve şifre gibi kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği çocuklara açıkça anlatılmalı, ebeveynler çocuklarıyla dijital dünyada da iletişim halinde olmalı.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını sosyal medya platformlarında takip etmesini, internet tarama geçmişini kontrol etmesini ve gerektiğinde bu konularda açık bir diyalog kurmasını öneriyor.

AKILLI TELEFONLAR DA RİSK TAŞIYOR

Akıllı telefonların da birer bilgisayar olduğunu hatırlatan ESET, bilgisayarlar için alınan güvenlik önlemlerinin mobil cihazlar için de mutlaka uygulanması gerektiğini vurguluyor.

İnternette paylaşılan fotoğraf ve bilgilerin silinse bile tamamen yok olmayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, çocuklar ve ailelerin internete yüklenecek içerikler konusunda iki kez düşünmesi gerektiğini belirtiyor.

GÜNCEL GÜVENLİK YAZILIMI ŞART

Her gün milyonlarca zararlı yazılımın kullanıcıların bilgilerine ve finansal kaynaklarına ulaşmaya çalıştığını hatırlatan ESET, profesyonel ve güncel güvenlik yazılımları olmadan bu tehditlerle mücadele etmenin artık mümkün olmadığını vurguluyor.