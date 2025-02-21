Manisa Soma'da Musahoca ve Çavdır İlkokulu öğrencileri, okul bahçelerindeki ağaçların budanmasıyla ilgili belediye ekiplerine teşekkür eden öğrenciler duygularını resimlere döktü.MANİSA (İGFA) - Soma Belediyesi’nin eğitime verdiği destek, minik yüreklerde karşılık buldu.

Musahoca ve Çavdır İlkokulu öğrencileri, okul bahçelerindeki ağaçların budanmasıyla ilgili belediye ekiplerine teşekkür etmek için duygularını resimlere döktü.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur’un talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, soğuk kış günlerinde çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesi için okul bahçelerindeki ağaçları budadı. Yapılan bu çalışmayı büyük bir mutlulukla karşılayan minik öğrenciler, “Bu soğuk havada bizim için dalları kestiğiniz için teşekkür ederiz” diyerek resimlerle duygularını ifade etti.