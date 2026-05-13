Manisa'da Soma maden faciasının 12. yıl dönümünde, 301 madenci şehitliği ve Ulu Cami'de anma etkinlikleri düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve protokol üyelerinin katıldığı törende dualar okundu, madencilerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının 12. yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi.

Soma Madenci Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törende madenci yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da hazır bulundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, şehit madencilerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Anma programı kapsamında Ulu Cami'de 301 maden işçisi için mevlit programı düzenlendi. Katılımcılar, faciada yaşamını yitiren madenciler için dualar etti.

'13 MAYIS'LARI BİRLİKTE GEÇİRİYORUZ'

Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'nın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, madenci aileleriyle her yıl 13 Mayıs'ta bir araya geldiklerini söyledi. Özel, madencilerin hatırasını yaşatacaklarını vurgulayarak, 'Yaşanan acıya rağmen ayakta duran aileler bize güç verdi' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında iş güvenliği ve emek vurgusu yapan Özel, iş cinayetlerinin son bulması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 'ucuz ölümler ülkesi' olmaması gerektiğini ifade etti. Özel, emeğin hakkını aldığı bir düzen çağrısı yaparak mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Program, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve protokol üyelerinin Madenci Heykeli'ne karanfil bırakmasıyla sona erdi.