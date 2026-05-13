Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz sisteminin insanı merkeze alan, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma odaklı bir anlayışla güçlendirilmeye devam ettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı değerlendirmede ceza infaz kurumlarında uygulanan bütüncül rehabilitasyon modeliyle hükümlülerin psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan desteklendiğini, amaçlarının bireyleri suçtan uzak ve üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırmak olduğunu belirtti.

Psikososyal destek programları, mesleki eğitimler, sanat ve spor faaliyetleri ile manevi rehberlik çalışmalarının bu sürecin temel unsurları olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, hükümlülerin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam kurmalarının hedeflendiğini vurguladı. Bakan Gürlek, insan onurunu esas alan bir yaklaşımla toplumsal huzuru güçlendiren ve yeniden kazanımı önceleyen infaz politikalarının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

