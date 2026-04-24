486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, yalnızca asırlık şifa geleneğini değil, aynı zamanda kültürler arası zarafeti de sahneye taşıdı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Festival programının en renkli etkinliklerinden biri olan 'Kültür Defilesi', Azerbaycan'dan İtalya'ya, Endonezya'dan Yunanistan'a uzanan geniş bir coğrafyanın kültürel izlerini Manisalılarla buluşturdu.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında şehre gelen; Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Sırbistan, Endonezya, Litvanya, Slovakya, Polonya, Kazakistan, Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya'dan konuklar, ev sahibi Manisa ile birlikte görkemli bir geçit törenine imza attı.

Misafir ülkelerin temsilcileri, kültürel miraslarını yansıtan özgün kıyafetlerle podyuma çıktı.

RENKLERİN VE DOKULARIN KITALAR ARASI YOLCULUĞU

Her bir kostümün bir giysinin ötesinde bir hikayeyi, bir kimliği ve geçmişin zarif bir yansımasını sunduğu defilede sahne, renklerin ve dokuların büyüleyici uyumuna ev sahipliği yaptı.

Nakışların adeta dile geldiği, kumaşların ise köklü kültürleri anlattığı etkinlikte izleyiciler, podyum başında kıtalar arası bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik, farklı milletlerin ortak bir platformda buluşarak kültürel zenginliklerini paylaşmasının en güçlü simgelerinden biri oldu.

MANİSA BEZİ TASARIMLARI TAM NOT ALDI

Defilenin finalinde ise Manisa'ya özgü geleneksel bir dokuma olan Manisa Bezi kullanılarak hazırlanan özel tasarım elbiseler sergilendi.

Yerel zanaatkarlığın inceliğini, Manisa'nın kültürel mirasını modern bir yorumla podyuma taşıyan bu kreasyonlar, izleyicilerden büyük beğeni topladı.