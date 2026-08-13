Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula Eski Pazar Yeri'ni kentin tarihi çarşısına yakışır modern bir meydana dönüştüren projeyi yerinde inceledi.

MANİSA (İGFA) - Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile birlikte alandaki son durumu değerlendiren Başkan Dutlulu, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin tam merkezinde esnaf ve vatandaşlar için yepyeni bir yaşam alanı oluşacağını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula programı kapsamında Eski Pazar Yeri'nin meydana dönüştürülmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de eşlik etti. Çalışmaların son aşamaya geldiği alanda incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu, projenin Kula'nın tarihi çarşısına yeni bir meydan kazandıracağını belirtti. Dutlulu, 'Kula'da eski pazar yerinde şimdi de yeni meydan projesindeyiz. 10 milyonun üzerinde bir ihale ile burası yapıldı. Artık çalışmaların sonuna gelindi. İnşallah bittikten sonra meydandaki diğer düzenlemelerle beraber, Kula'nın tam merkezinde, tarihi çarşıda çok güzel bir meydanımız olacak. Bu projeyi de Kula Belediyemizle işbirliği içinde gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kula'mıza hayırlı olsun' dedi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise eski pazar yerinin yenilenerek esnafın mağduriyetinin giderilmesi ve bölgenin yeniden canlandırılması açısından projenin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin projeye sağladığı katkının altını çizen Dönmez, 'Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bu meydanın yapımında ve bu binanın giydirilmesinde ve çevre düzenlemesinde vermiş olduğu yüzde yüz katkılarından dolayı Kula halkı adına kendilerine çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Kula Eski Pazar Yeri'nin meydana dönüştürülmesi amacıyla yürütülen proje, KDV dahil 10 milyon 466 bin 568 TL sözleşme bedeliyle hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında alanda kazı ve mıcır serimi, çelik hasır, beton ve sıva imalatları tamamlanırken, meydan zemininde 4 santimetre kalınlığında traverten döşeme, andezit bordür, elektrik altyapısı ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Oturma elemanlarının da yer aldığı projede, meydan çevresine duvar örülmesiyle ilgili çalışmalar da yürütülecek.