Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini Alaşehir’de kurulan büyük iftar sofrasında vatandaşlarla paylaştı.MANİSA (İGFA) - Binlerce Alaşehirliyi bir araya getiren iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Denizli Güney Belediye Başkanı Mehmet Ali Eraydın, Uşak Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Uşak Eşme Yeleğen Belediye Başkanı Ecevit Emir, il ve ilçe yöneticileri, bürokratlar katıldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, Manisa’da temiz bir sayfa açtığını belirterek, bu yıl kanayan yaraların hepsine parmak basıldığını söyledi. Alaşehir’de büyükşehir belediye başkanı görmeye alışık olmadıklarını dile getiren Öküzcüoğlu, “Ama Ferdi Başkan, halka yukarıdan bakan, kibirli bir anlayışı sona erdirdi, yerine mütevazı bir yönetim anlayışını getirdi. Artık kurtlar sofrası yok, Halil İbrahim sofrası var. Bu sofrada bereket var, bu sofrada insaf düzeni var. İsraf düzeni bitti, kardeşlik düzeni geldi. Ferdi Başkanımız, bizi defalarca ziyaret etti, her seferinde özel programlar düzenledi. Kendisine şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, Büyükşehir'den hak etmediği şekilde ihale alanlar, haksız kazanç sağlayanlar, bankamatik memurlarının olmadığını belirterek, "Artık onlar bu kapıdan içeri giremiyorlar ve hiçbir zaman da giremeyecekler. Seçimde söz verdim, bu sözümün her zaman arkasında duracağım. Biz kendi cebimizden harcamıyoruz bu parayı. Hepimizin vergileriyle, devletimizin bize emanet ettiği bütçeyi halk için harcıyoruz. Halkın parasını, halk için harcıyoruz ve böyle de devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Zeyrek, "Büyükşehir'in parası o kadar bereketli ve o kadar kutsal ki her şeye de yetiyor çok şükür" dedi.