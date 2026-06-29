Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kula Belediyesi, Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği ile Gökçeören Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Dünyanın Merkezi Gökçeören (Menye) Kültür Festivali', binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

MANİSA (İGFA) - İlk kez kapılarını açan festival, gün boyu süren zengin etkinlik programıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Festival coşkusu, Gökçeören Çarşı Meydanı'ndan konser alanına kadar mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde çocuk aktiviteleri, DJ performansları, Gökçeörenli öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve Kula 4 Eylül Yaren Ekibi'nin sahne şovları katılımcılardan tam not aldı.

SÜMER EZGÜ SAHNE ALDI

Festivalin finalinde sahne alan Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Sümer Ezgü, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle Gökçeören'de müzik ziyafeti sundu.

İlki gerçekleştirilen organizasyona Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, Kula Gökçeörenliler ve Sevenler Derneği Başkanı Halil Çakıcı, siyasi parti ve kamu kurumlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.