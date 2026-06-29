İzmit Belediyesi, belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem ayının birlik ve paylaşma geleneğini yaşattı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan aşurelerden alarak paylaşma ve dayanışma geleneğine ortak oldu.

Belediye binası önünde gerçekleştirilen ikram programına çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Belediye personelinin dağıttığı aşureler kısa sürede vatandaşlara ulaştırılırken, etkinlikte Muharrem ayının manevi atmosferi de yaşatıldı. İzmit Belediyesi bu tür etkinliklerle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye önümüzdeki süreçte de devam edecek.