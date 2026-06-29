Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve ÖNDER iş birliğiyle yürütülen '2025/2026 FinansGenç' programında KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, birincilik ve üçüncülük ödülleri kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı.

KONYA (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve ÖNDER iş birliğiyle yürütülen '2025/2026 FinansGenç' programında, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Melahat Karadağ danışmanlığında yürüttükleri proje ile önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul'da gerçekleştirilen final programında, KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinden oluşan iki ayrı proje ekibi, programda birincilik ve üçüncülük ödülünü kazandı.

İslami esaslara dayalı ekonomi ve finans alanlarına ilgi duyan, bu alanda kariyer hedefleyen üniversite öğrencilerini akademisyenler ve sektör profesyonelleriyle buluşturan kapsamlı bir eğitim programı olan FinansGenç'te KTO Karataylı öğrenciler ve danışmanları adından söz ettirdi.

KTO Karatay Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Melahat Karadağ danışmanlığında hazırlanan 'Gazze İhyâ ve Üretim Platformu- GİÜP: Barış ve Tam Erişim Senaryosunda 10 Yıllık Katılım Finans, Sanayi Yatırımı ve Sosyal Etki Modeli' başlıklı proje birincilik ödülüne layık görüldü.

Proje ekibinde İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencilerinden Baybars Eser, Zahit Emre Yıldırımer ve Muhammed Ali Özcan yer aldı. KTO Karatay Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Bölümü öğrencisi Aleyna Kunt'un yer aldığı Gazze Dirençli Altyapı Fonu- (GDAF): Katılım Finans Temelli Çok Kaynaklı WASH ve Enerji Alt Yapısı Finansman Modeli isimli proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

'ELDE EDİLEN SONUÇLAR İLE GURUR DUYUYORUZ'

Programın Konya Koordinatörlüğünü üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Melahat Karadağ, elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmesinde; 'Danışmanlığını yürüttüğüm 'Gazze İhyâ ve Üretim Platformu' (GİÜP) projesinin birincilikle ödüllendirilmesi büyük bir gurur vesilesidir. Öğrencilerimizin ortaya koyduğu bu model, katılım finansı yaklaşımının toplumsal fayda, üretim ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle nasıl bütünleşebileceğini güçlü bir şekilde ifade etmektedir. Birincilik ödülüne layık görülen proje, barış ve tam erişim senaryosu çerçevesinde Gazze'nin yeniden imarını, üretim kapasitesinin artırılmasını, sanayi yatırımlarının planlanmasını ve sosyal etkinin katılım finans araçlarıyla desteklenmesini odağına almaktadır. 10 yıllık bir perspektifle kurgulanan bu çalışma, finansal sürdürülebilirlik, reel sektör yatırımları ve insani kalkınmayı bütüncül bir yaklaşımla ele alması bakımından önemli bir model niteliği taşımaktadır.

Ayrıca, öğrencilerimizin iki ayrı projeyle birincilik ve üçüncülük ödülünün sahibi olması, KTO Karatay Üniversitesi'nin genç yetenekleri finansal ekosistemin geleceğine hazırlama vizyonunun somut bir göstergesi olmuştur. Bu başarı, akademik danışmanlık, öğrenci emeği ve kurumsal desteğin bir araya geldiğinde ne denli güçlü çıktılar üretilebileceğini bir kez daha göstermiştir. KTO Karatay Üniversitesi'nin katılım finansı ve sosyal sorumluluk ekseninde elde ettiği başarıdan dolayı hem üniversitemiz hem de şehrimiz adına büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum' ifadelerine yer verdi.