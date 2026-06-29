Bursa İnegöl'de biri Mesudiye Mahallesinde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde, biri ise Hamzabey OSB sınırları içerisinde olmak üzere hayırseverler tarafından yapılacak 2 anaokulunun protokolü Bursa Valiliğinde imzalandı.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'de eğitim alanındaki yatırımlara 2 yeni anaokulu daha ekleniyor. Bugün Bursa Valiliğinde düzenlene protokol imza törenleriyle 2 yeni anaokulunun imzaları atıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız nezdinde yapılan protokol imza törenlerine hayırseverler; Kamer Sünnetçioğlu ile Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yöneticileri, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin katıldı.

2 FARKLI BÖLGEDE 2 YENİ ANAOKULU YÜKSELECEK

Ana okullarından biri hayırsever Kamer Sünnetçioğlu tarafından Mesudiye Mahallesi Seymen Sokak üzerinde İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği 2.423 m2 arsa üzerinde inşa edilecek.

Söz konusu arsa üzerinde 8 derslikli Bodrum + Zemin kat şeklinde okul binası inşa edilecek. Bir diğer anaokulu ise 2022 yılı Eylül ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Hamzabey OSB sınırları içerisinde Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılacak.

Arsasını da OSB yönetiminin tahsis ettiği okul 8 derslikli olarak Zemin + 1 kat şeklinde yapılacak. Binanın mobilya ve tefrişatı da OSB yönetimi tarafından yaptırılacak. Her iki okulun da 12 ayda tamamlanarak 2027-2028 eğitim öğretim yılında eğitime başlaması hedefleniyor.