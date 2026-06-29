Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Erdek'teki 6 mavi bayraklı halk plajı denetimleri başarıyla geçti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın girişimleriyle bu yıl ilk kez mavi bayrak kazandırılan Turan ve Tatlısu Halk Plajları da bölge turizmine kazandırıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın turizmi canlandıracak çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni proje ve yatırımların yanı sıra turizm standartlarını da her geçen gün geliştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Erdek'te işlettiği mavi bayraklı halk plajları, uluslararası çevre ve kalite standartları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerden başarıyla geçti.

Narlı Halk Plajı, Ocaklar Halk Plajı, Bakraç Halk Plajı, Dalyan Halk Plajı, Turan Halk Plajı ve Tatlısu Halk Plajı'nda yapılan incelemelerde, tüm plajların mavi bayrak kriterlerini eksiksiz yerine getirdiği tespit edildi.

Yapılan denetimlere Bandırma İtfaiye Grup Amiri Tarkan Tepeler, İlçe Hizmetleri 2. Bölge Dairesi Yerinden Hizmetler Şube Müdürü Diler Ersoy, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Zehra Özden Arabacıoğlu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve ilgili personel eşlik etti.

BÜYÜKŞEHİR HALK PLAJLARINDA YÜKSEK STANDARTLARI KORUDU

Uluslararası alanda çevre kalitesinin ve sürdürülebilir turizmin en önemli göstergelerinden biri kabul edilen Mavi Bayrak; deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, temizlik, atık yönetimi, çevre eğitimi ve bilgilendirme gibi çok sayıda kriterin eksiksiz yerine getirilmesini zorunlu kılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde Erdek'teki halk plajları bu yüksek standartları koruyarak denetim sürecini başarıyla tamamladı.

GÜVENLİ VE TEMİZ PLAJLARIYLA BALIKESİR TURİZMDE DE ÖNCÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı ve girişimleri doğrultusunda bu yıl önemli bir başarıya daha imza atıldı.

Daha önce mavi bayrak bulunmayan Turan ve Tatlısu Halk Plajları, gerçekleştirilen altyapı, çevre düzenlemesi ve hizmet kalitesini artıran çalışmalar sonucunda ilk kez mavi bayrak almaya hak kazandı.

Böylece Erdek'e iki yeni mavi bayraklı halk plajı kazandırılarak hem bölgenin turizm potansiyeli güçlendirildi hem de vatandaşlara uluslararası standartlarda güvenli ve temiz plajlar sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruyan, halk sağlığını önceleyen ve turizm kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla Balıkesir kıyılarında örnek uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor.