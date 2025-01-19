Manisa, Avrupa’nın en prestijli gençlik basketbol organizasyonlarından biri olan FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri’ne ev sahipliği yapma hakkı kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Manisa Basket’in girişimleri ile FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri, Manisa’ya kazandırıldı.

Kentin ev sahipliği yapacağı büyük organizasyonla ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Kentimizin takımı Manisa Basket, ülkemizi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde başarıyla temsil ediyor ve son 16 takım arasına kalmayı başardı. FIBA tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonun gençler kategorisindeki finallerinin, tüm dünya tarafından yakından takip edilen bir turnuva haline geldiğini biliyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapıya ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz" dedi.

FİBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finallerinin Manisa’da düzenlenmesi için yapılan başvurunun onaylandığını anımsatan Başkan Zeyrek, 20-27 Nisan tarihleri arasında Türkiye'den takımların yanı sıra Almanya, Litvanya, Belçika, İtalya, Sırbistan, Çekya ve Bosna Hersek’ten gelecek 12 takımın da Manisa’da ağırlanacağını söyledi.

KURA ÇEKİMİ 4 MART GÜNÜ TARİHİ HANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Manisa, bu önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak, bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koyacak. Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek FIBA Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalleri, genç oyuncuların sahada kendilerini gösterdiği ve saha dışında çeşitli eğitim programlarıyla gelişim fırsatı bulduğu bir turnuva olarak dikkat çekiyor.

22-27 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada, daha önceki iki sezonda şampiyonluk kazanan takımlar da yer alacak.

Takımlar 20 Nisan’da Manisa’ya gelecek. Ülkemizden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Tofaş ile Almanya, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, İtalya, Litvanya ve Sırbistan’dan toplam 12 takım mücadele edecek. Takımlar, üçerli dört gruba ayrılacak.

Grup birincileri yarı finale yükselecek, final maçı ise 27 Nisan’da oynanacak. Grup ikincileri 5-8, üçüncüleri ise 9-12’ncilik için mücadele edecek.

Tüm maçlar, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin resmi YouTube kanalından dünya genelindeki sporseverlere canlı yayınlanacak. Turnuvanın kura çekimleri de 4 Mart günü Manisa’da Mehmet Paşa Bedesteni’nde gerçekleştirilecek.