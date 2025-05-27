Türk tiyatrosunun öncüsü Bedia Muvahhit’in anısını yaşatmak amacıyla bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, İzmir’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.MANİSA (İGFA) - Dünya Tiyatro Ödülleri listesinde de yer alan prestijli ödüller kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yılın en başarılı Anadolu tiyatrosu olarak Göksel Kortay Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Şehir Tiyatrosu ekibi, ödülü, yarışmanın Onursal Jüri Başkanı da olan Göksel Kortay’ın elinden aldı.

Sahne Tozu Tiyatrosu ev sahipliğinde Haldun Dormen Sahnesi’nde gerçekleştirilen ödül gecesine, törenin sanat danışmanı Haldun Dormen, Onursal Jüri Başkanı Göksel Kortay, Zerrin Tekindor, Halit Ergenç, Meltum Cumbul gibi birbirinden değerli isimler katıldı. Yılın En Başarılı Anadolu Tiyatrosu olarak Göksel Kortay Özel Ödülü’ne layık görülen Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ödülü Göksel Kortay’ın elinden aldı. Göksel Kortay, “Çok, çok çok önem verdiğimiz bir ödül. Çünkü Anadolu’da yeşeren tiyatro gruplarını değerlendiren bir ödül. Bu yıl da bu ödülü, çok haklı ve başarılı bir şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na veriyoruz. Bir süredir onları takip ediyoruz. Gerçekten önemli işler yapıyorlar. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum, iftihar ediyorum bu ödülü vermekle” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ise, söz konusu ödülün yalnızca bir başarı belgesi değil, kendileri için büyük bir onur, bir sorumluluk ve aynı zamanda bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Penbeklioğlu, "Başta bu vizyonu bizlere yaşatan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek’e, tüm ekip arkadaşlarımıza ve bizleri hiç yalnız bırakmayan kıymetli seyircilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu ödül, Manisa halkına ve tiyatroya gönül veren herkese armağanımızdır” dedi.