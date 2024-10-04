Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezine uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla başlattığı Adım Adım Manisa Projesi devam ediyor. Proje kapsamında Ahmetli ilçesinden yola çıkarak şehir merkezine gelen 90 kişilik kadın kafilesi, tarihi mekanları karış karış gezdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımasını sağlamak ve Manisalı kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği Adım Adım Manisa projesi devam ediyor.

Bu kapsamda 90 kişilik kadın kafilesi, Ahmetli ilçesinden kent merkezine tarihi mekanları gezmek için geldi.

Ahmetli’den gelen 90 kişilik kafileyi, Büyükşehir görevlileri Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde karşıladı. Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde yapılan kahvaltı ikramı sonrasında Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgiler verildi.

Gezinin bir sonraki durağı ise Muradiye Camii oldu. Ortaya koyduğu eserlerle dünya mimari tarihine damgasını vuran Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii de ziyaret edildi. Ardından ziyaretçilerine muhteşem Manisa manzarasını izleme imkanı sunan Mevlevihane’ye ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadelerpark’a gidildi. Akabinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde öğle yemeği için ara verildi.

Öğle yemeğinin ardından Süreyya Tabiat Parkı’nda müzik eşliğinde eğlenceli bir mola yapıldı. Ahmetli’den gelen 90 kişilik kafile, daha sonra Osmanlı Müzesi’ne giderek, müze içerisindeki eserleri inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Müzesi ile Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaret edilmesinin ardından gezi sona erdi.

Ahmetlili kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Adım Adım Manisa projesi kapsamında düzenlenen kültür turu hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı.

Kadriye Oğuzbay, böyle bir geziyi ailesiyle veya yalnız bir şekilde yapmasının zor olduğunu söyledi. Oğuzbay, “Müzeleri beğendim, Masalpark’ı beğendim, yani gittiğim her yerleri beğendim. Başkanımız Ferdi Zeyrek’e de çok teşekkür ediyorum. Her zaman böyle faaliyetlerin olmasını isteriz. Buralara yalnız, ailemle birlikte gelmek isteseydim gelemezdim. Böyle bir toplulukla ve turla olduğu için hem daha güzel oldu hem de daha çok memnun kaldım” sözlerini kaydetti.