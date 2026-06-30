Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk başkanı Suzan Rüya Balçık, geçirdiği trafik kazası sonucu 22 yaşında hayatını kaybetti. Eyüpsultan Hacı Halit Keleş Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanan Balçık'ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi'nin ilk başkanı Suzan Rüya Balçık, geçirdiği trafik kazası sonucu 22 yaşında hayatını kaybetti.

Henüz çocuk yaşlardayken kendisi gibi yaşıtlarının da kent yönetimine katılımı ve kendilerini ifade edebilmeleri adına önemli bir görev üstlenen Balçık'ın vefatı ailesi, sevenleri ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Eyüpsultan Hacı Halit Keleş Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Balçık'ın cenaze törenine; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, Zehra Çalık, Balçık ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Suzan Rüya Balçık, kılınan cenaze namazının ardından Sakızağacı Şehitliği'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balçık'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çalık mesajında, 'Böylesi zamansız vedaları kabullenmek çok zor: Gençlik Kollarımızın kıymetli üyesi, yol arkadaşımız ve önceki dönem Çocuk Meclisimizin Başkanı, evladımız Suzan Rüya Balçık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Henüz hayatının en güzel çağında, umutları ve hayalleriyle aramızdan ayrılan Rüya kızımızın ardından yüreğimizde tarifsiz bir acı kaldı. Onun gülen yüzünü, güzel yüreğini ve bıraktığı kıymetli izleri daima hatırlayacağız. Rüya kızımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, Gençlik Kollarımızdaki yol arkadaşlarına ve tüm örgütümüze sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerine yer verdi.