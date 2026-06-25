Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kavurucu yaz sıcaklarında sokak hayvanlarının en büyük can simidi olan ilçedeki yaklaşık 600 hayvan suluğunu düzenli aralıklarla temizliyor. Parklar, kaldırımlar ve yol kenarlarındaki sulukları hijyenik hale getiren ekipler, sulukların temiz kalması için tüm Maltepelilere çağrıda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, can dostların yaşam kalitesini artırmak ve kent yaşamını tüm canlılar için daha yaşanabilir kılmak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; ilçe genelindeki parklar, meydanlar, kaldırımlar ve yol kenarlarında bulunan yaklaşık 600 hayvan suluğunun periyodik bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında sokak hayvanları için hayati önem taşıyan suluklar, tek tek taranarak dezenfekte edildi ve temiz suyla dolduruldu.

SICAK YAZ GÜNLERİNDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yapılan yoğun çalışmanın ardından Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Buse Demirci tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, sokakta yaşayan canlıların su ihtiyacını kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde karşılaması için ekiplerin sahada büyük bir özveriyle çalıştığı vurgulanarak, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ilçemizin farklı noktalarında bulunan yaklaşık 600 hayvan suluğunun bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu suluklar, özellikle sıcak yaz günlerinde sokakta yaşayan can dostlarımız için hayati önem taşıyor.' ifadelerine yer verildi

Belediye ekiplerinin düzenli temizlik mesaisine rağmen, bazı odak noktalarında karşılaştıkları kirlilik sorununa da dikkat çeken Buse Demirci, sulukların temiz tutulması konusunda ilçe sakinlerinin desteğinin kritik rol oynadığı belirtildi. Ortak yaşam kültürünün önemine değinen Demirci, 'Ancak ne yazık ki bazı suluklar kısa süre içinde yemek artıkları, sigara izmaritleri ve çeşitli atıklarla kirletilebiliyor. Ekiplerimiz suluk temizliği için büyük bir özveriyle çalışsa da bu noktada komşularımızın desteğine ihtiyacımız var. İlçemiz genelindeki hayvan suluklarını temiz tutmak, içine yemek konulmasına ve çöp atılmasına engel olmak sokakta yaşayan dostlarımız için büyük bir iyilik olacaktır. Daha temiz, daha duyarlı ve daha yaşanabilir bir Maltepe için destek ve hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederiz.' diyerek destek talebinde bulundu.

DÜZENLİ KONTROLLER DEVAM EDECEK

Maltepe Belediyesi, sokak hayvanlarının su odaklarına erişimini kolaylaştırmak adına kent genelindeki sulukların sayısını optimize etmeye ve mevcut donatıları korumaya devam edecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu boyunca her gün belirlenen program dâhilinde sahada olacak, sulukların temizliğini yakından takip ederek olası kirliliklerin önüne geçecek