Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Korosu'nun dün gerçekleştirdiği '80'ler 90'lar Konseri' renkli anlara sahne oldu. Nostalji dolu etkinliğe Çayırovalılar büyük ilgi gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin 'Kültür-Sanat Şehri' kimliği kazandırdığı Çayırova'da kültürel etkinlikler, hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çayırova Belediyesi Korosu, 80'ler 90'lar konseri düzenledi. Çayırovalı ilçe sakinlerinden oluşan 80'ler 90'lar korosu, o yılların en sevilen parçalarını kendilerini izlemeye gelen ilçe sakinleri için seslendirdi. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Başkanvekili Dünmez'in konuşmasıyla başlayan konser etkinliğinde, Çayırova Belediyesi Korosu, 80'li ve 90'lı yılların en sevilen şarkılarını seslendirerek, izleyicilere keyifli bir nostaljik esinti yaşattı.

'GEÇMİŞE YOLCULUK'

Büyük alkış ve ilgiyle takip edilen konser sonrasında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, '80'ler 90'lar konserimizle geçmişe yolculuk yapıp, nostaljik bir etkinlikte bir araya geldik. Başkanvekilimiz Seyhan Dünmez ve Belediye Başkanımızın Eşi Nur Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz konserimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere' denildi.