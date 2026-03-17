Maltepe Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 'İbadethane Temizlik Ekibi', yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde cami ve mescitleri vatandaşların kullanımı için temizlemeye başladı.

Belediye ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde; halıları profesyonel makinelerle yıkıyor, camları siliyor ve ayakkabılıkları dezenfekte ediyor. Ayrıca camilerin mihrap ve ahşap kısımları özel solüsyonlarla temizleniyor.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, benzer çalışmaların bayram boyunca da sürdürüleceğini belirtti.