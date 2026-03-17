Maltepe Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ibadetlerini temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçe genelinde ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı.

Optic World İzmir 27 Mart'ta kapılarını açıyor
İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 'İbadethane Temizlik Ekibi', yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde cami ve mescitleri vatandaşların kullanımı için temizlemeye başladı.

Belediye ekipleri ilçe genelindeki ibadethanelerde; halıları profesyonel makinelerle yıkıyor, camları siliyor ve ayakkabılıkları dezenfekte ediyor. Ayrıca camilerin mihrap ve ahşap kısımları özel solüsyonlarla temizleniyor.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, benzer çalışmaların bayram boyunca da sürdürüleceğini belirtti.

