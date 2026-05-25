İzmir'de Karabağlar Belediyesi geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Modern Kurban Satış ve Kesim Alanı uygulaması, bu yıl daha kapsamlı ve donanımlı şekilde ikinci kez hizmete açıldı. Kurban satış ve kesim süreci tamamen denetimli ve kontrollü şekilde yürütülecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi 6100 Sokak'ta kurulan modern kurban alanını ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, üretici ve satıcılarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. Alanı gezen Kınay, yürütülen hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bayram öncesi hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri aldı.

KURA ÇEKİMİ KAMERA KAYDIYLA YAPILDI

Üreticilerin merakla beklediği yer tahsis süreci, Karabağlar Belediyesi'nin şeffaf belediyecilik anlayışına uygun bir biçimde büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Çekiliş öncesinde üreticilerden 53 Küçükbaş ve 41 Büyükbaş başvurusu alındı. Kurban satış alanında, tüm başvuru sahiplerinin huzurunda, ilgili görevlilerin katılımıyla ve baştan sona kamera kaydı alınarak kura çekimi gerçekleştirildi. Açık ve şeffaf bir şekilde yapılan bu kura sonucunda asil ve yedek listeler adil bir şekilde belirlendi. Toplam 66 satış yerinin bulunduğu bölgede; yapılan çekiliş neticesinde 37 Küçükbaş ve 29 Büyükbaş satışı için yer tahsisi tamamlandı.

Bu yıl kurban kesim sürecinin daha düzenli yürütülmesi amacıyla küçükbaş hayvanlar için 3, büyükbaş hayvanlar için ise 2 ayrı kesim alanı oluşturuldu. Büyükbaş kesimleri için profesyonel kasap ekipleri görev yapacak. Vatandaşların ve üreticilerin rahat etmesi için alan da bayram boyunca veteriner kontrolü, zabıta güvenliği, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri kesintisiz görev yapacak. Günde 3 kez tankerle su temininin sağlanacağı alanda; WC, duş, dinlenme alanı, kafeterya, sosyal tesisler ve mescit gibi tüm sosyal donatılar eksiksiz şekilde hizmete sunulacak.

GÜBRELER ÇÖPE DEĞİL, YEŞİL ALANLARA KAZANDIRILACAK

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla hareket eden Karabağlar Belediyesi, alanda oluşturulan gübre döküm alanında biriken atıkları Kurban Bayramı sonrasında özel ekiplerle toplayacak. Toplanan bu atıklar, Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim edilerek geri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirilecek ve yeşil alanlarda gübre olarak kullanılacak. Böylece çevresel faydaya dönüştürülecek.

Başkan Kınay, kurban satış yeri ile ilgili 'İlkini geçtiğimiz yıl hayata geçirmiştik. Bu yıl geçen seneye göre çok daha iyi bir hazırlık yaptık. Her sene daha iyisini yapacağız. Amacımız hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda bayram sürecini geçirmesi' dedi.

Üretici ve satıcılara da kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunan Kınay, kesimlerin hijyen ve çevre kurallarına uygun şekilde yapılmasının önemine dikkat çekerek, 'Kurban Bayramı'nın ruhuna yakışır şekilde dayanışma, huzur ve karşılıklı saygı içerisinde bir bayram geçirebilmemiz için hep birlikte sorumluluk almalıyız. Kesimlerimizi kurallara uygun şekilde gerçekleştirelim' ifadelerini kullandı. Bayram boyunca belediye ekiplerinin sahada görev başında olacağını belirten Kınay, 'Karabağlar'da yaşayan her komşumuzun bu süreci gönül rahatlığıyla geçirmesi bizim için çok önemli. Tüm ekiplerimizle bayram süresince sahada olacağız' diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve halk sağlığını en üst seviyede korumak amacıyla belirlenen resmi alanlar dışında; sokaklarda, parklarda, boş arsalarda veya açık arazilerde kurban kesimi yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini, kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.