Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iftar sofrasında Roman vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. Roman vatandaşlar, Başkan Büyükakın'ı sevgi gösterileri ile karşıladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan Ayı boyunca toplumun her kesimi ile iftarlarda buluşuyor. Birlik ve dayanışma kültürü güçleniyor. Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Roman derneklerinin işbirliği ile düzenlenen iftar programında ilimizdeki Roman vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda Ramazan ayının manevi atmosferi birlikte paylaşılırken, kurulan gönül sofrasında bir araya gelmenin mutluluğu yaşandı.

İftar programına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Roman derneklerinin temsilcileri de katıldı. Romanların sosyal ve kültürel hayata kattığı değerler dikkate alınarak Roman dernekleri ile kamu kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yapıldı.

Başkan Büyükakın, bu anlamlı buluşmada bir konuşma da yaptı. Kadir Gecesi'ni tebrik ederek sözlerine başlayan Büyükakın, 'Kadir Gecesi memleketimize, devletimize tüm İslam alemine bereket, hayır ve huzur getirsin. Dünyadaki savaşın, kanın ve gözyaşının durmasına vesile olsun' dedi. Roman vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vali Aktaş da konuşmasında, 'Allah nice iftarlarda bir araya gelmemizi nasip etsin' ifadelerini kullandı.