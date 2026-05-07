Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresini belirledi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararları kapsamında ayrıca Çerkeş ilçesinin ağır ceza yargı çevresi de değiştirildi.

ANKARA (İGFA) - HSK Genel Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni yargı düzenlemeleri yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Eylül 2026 tarihinde faaliyete geçmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresi belirlendi.

Karara göre Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı alanı; Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illerinin mülki sınırlarını kapsayacak. Bu düzenleme kapsamında Adıyaman ve Malatya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin; Elazığ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'nin; Tunceli ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinden çıkarılarak Malatya'ya bağlanacak.

Öte yandan HSK'nın bir diğer kararıyla ise Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin ağır ceza yargı çevresi değiştirildi.

Buna göre Çerkeş, coğrafi konumu ve ulaşım imkanları dikkate alınarak Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Bu düzenleme 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı duyuruldu.