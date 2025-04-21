Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolu’nun devamı olan Göztepe Mahallesi ile OrduzuGelinciktepe TOKİ arasındaki 2 kilometrelik yolda çalışmalara başladı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kuzey Kuşak Yolunun devamı olan ve 11 kilometre uzunluğunda planlanan ikinci etap çalışmaları kapsamında yapımına başlanan, 2 kilometrelik yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehrin gelişimine uygun olarak ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi yol genişletme ve yeni yol açma çalışmaları kapsamında, Göztepe Mahallesi ile OrduzuGelinciktepe TOKİ konutlarını birbirine bağlayacak olan yolda çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi, altyapısı güçlü, modern ve erişilebilir bir şehir için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yapmış olduğu bu çalışmalar ile Büyükşehir Belediyesi Malatya’nın yeniden dönüşümüne yön veriyor.

Kuzey Kuşak Yolunun Göztepe Mahallesi ile OrduzuGelinciktepe TOKİ konutlarını birbirine bağlayacak olan 2 kilometrelik ilk etap çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı. Toplam uzunluğu 11 kilometre olarak planlanan yol, 30 metre genişliğinde ve çift yönlü 3 şerit olarak tamamlanıp hizmete sunulacak. Bu güzergâh, kuzey aksında Malatya’nın ana arterlerini birbirine bağlayarak ulaşımı hem hızlandıracak hem de güvenli, konforlu ve modern hale getirecek.

Yeni açılacak yolda ayrıca altyapıdan üstyapıya kadar kapsamlı bir çalışma yürütülecek. Taş duvarlar, menfez geçişleri, geniş kaldırımlar, modern aydınlatma sistemleri, yağmur suyu drenaj hatları, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı gibi çalışmalar da yapılacak. Vatandaşlar sadece bir yol değil, güvenli, konforlu ulaşım yapma imkânına kavuşmuş olacaklar.

Yeni ulaşım aksı, özellikle kent merkezine alternatif güzergâhlar oluşturarak şehir içi trafik yoğunluğunu ciddi oranda azaltacak. Orduzu, Göztepe ve Gelinciktepe gibi önemli yerleşim bölgelerine erişim artık daha hızlı, daha emniyetli ve daha konforlu olacak.