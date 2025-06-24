Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Akçadağ İlçesi Şeyhler Mahallesinde uygulanan tarımsal sulama projesi çerçevesinde; 6 bin 200 metre dik kanal çalışması gerçekleştirilerek, 1200 dekardan fazla arazide kayıpsız su iletimi ile tarımsal üretime katkı sağlandı. MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı yürüttüğü projelerle ‘SUYA YÖN, TOPRAĞA CAN” vermeye devam ediyor.

Küresel ölçekte etkisini her geçen gün daha fazla hissettiren iklim değişikliği, su kaynaklarının azalmasına ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği sulama projeleri, iklim değişiklileri çerçevesinde gün geçtikçe daha da önem kazanan suyun her damlasını kontrol altına alarak, bölgenin tarımsal üretimine çok önemli sağladığı katkılar sağlamaktadır. Ekonomik ömrünü tamamlayan sulama kanallarının yenilenmesi ile hem su kayıpları minimize ediliyor, hem de tarımda verim artışı sağlanıyor.

Proje ile Akçadağ İlçesi Şeyhler Mahallesi’nde, Sultansuyu Çayından alınan suyun tarım arazilerine iletimi için ile 6 bin 200 metre dik kanal yapımı gerçekleştirilmiştir. 190 hane ve yaklaşık 800 nüfusa sahip Şeyhler Mahallemizdeki çiftçiler için hayati öneme sahip olan proje uygulaması, bölge üreticilerini modern sulama ile sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim yapma imkânına kavuşturmuştur.

Bölge arazilerine sağlıklı ve verimli şekilde suyun ulaşmasını sağlayan bu proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle finanse edilerek kısa sürede tamamlanmıştır.

GÜLDAŞ: TOPRAK KANALDAN DOLAYI ÇOK ZORLUK YAŞIYORDUK

Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Şeyhler Mahallesi Muhtarı Abdulaziz Güldaş, “Sulama kanalımız yapıldı ve bitirildi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önceleri toprak kanalda sulama yapmak durumundaydık ve vatandaş çok zorluk çekiyordu. Açık sulama kanallarımız yapıldı çok güzel oldu. Birkez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.