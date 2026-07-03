Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal destek projeleri kapsamında düzenlenen atölyeler, çocukların güvenli gelişimine ve kadınların sağlıklı yaşamına katkı sağlamayı sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı (TAPV) ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile imzaladığı iş birliği protokolleri kapsamında Efes Selçuk Belediyesi Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde çocuklar için düzenlenen 'Bedensel Söz Haklarımı Öğreniyorum' Atölyesinde çocukların hakları ve bedensel sınırları konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla gerekli bilgiler çocuklara oyun ile öğretildi.

Kadınlara yönelik düzenlenecek 'Biz Bize Kadın Sağlığı Sohbetleri' atölyesinde katılımcılar; bedenlerini tanıma, kadın sağlığı konusunda bilgi edinme ve merak ettikleri konuları uzmanlarla paylaşma fırsatı buldu.

Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özgül Karaalioğlu Yavuz, çocuklar ve kadınlara yönelik atölyelerin bir ihtiyaç olduğunu belirterek; 'Hayatın içinde kadınların ve çocukların her zaman güçlü, güvende ve haklarının bilincinde olması gerektiğine inanıyoruz. TAPV ve UCİM iş birliğiyle başlattığımız atölyelerle Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün uzman kadrosu ve psikologlar, sağlık uzmanları tarafından onaylanmış içeriklerle çocuklarımıza bedensel sınırlarını öğretirken, kadınlarımıza da sağlık konusunda rehberlik ediyoruz. Yaz boyunca talebe göre diğer mahallelerimizde de düzenleyeceğimiz bu çalışmalarla, olabildiğince çok kadına ve çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.