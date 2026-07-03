İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası kurslarına katılan 56 yaşındaki Belgin Çoko, püf noktalarını öğrendiği hamur işi ve tatlı üretimi sayesinde kendi işini kurarak üretici pazarlarında satış yapmaya başladı.

İZMİR (İGFA) - Ev hanımı olarak başladığı hayatında bir değişim arayan Belgin Çoko, Meslek Fabrikası Osmangazi Kurs Merkezi'nde aldığı tatlı-tuzlu kurabiye, mayalı ürünler, geleneksel hamur işleri ve yılbaşı ürünleri eğitimleriyle hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Kursların hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Çoko, artık 'Bir Lokma Lezzet' adıyla sosyal medya üzerinden satış yapıyor ve üretici pazarlarında kendi ürettiği börek, poğaça, mantı, sütlü ve şerbetli tatlılar, kurabiye çeşitleri, kete, meze ve ev yemekleri yaparak ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

'ÖZGÜVEN GELDİ'

Artık iş sahibi olduğunu belirten Çoko, 'Ürünlerin yapımında püf noktaları öğrenmek için Meslek Fabrikası'nda çeşitli kurslara gittim ve çok memnun kaldım.

Kadınlara Meslek Fabrikası kurslarını öneriyorum. Ben evde oturuyordum, bir şey yapmıyordum. Bu kurslar bana aktivite de oldu. Eğer Meslek Fabrikası'na gitmeseydim üretici pazarlarında ürün satamazdım.

Şu anda evimde su böreği, baklava, börek, sarma gibi ürünler yapıp üretici pazarlarında satış yapıyorum. Paramı kazanıyorum ve bana özgüven geldi. İnsanlar bana 'eski halin gitmiş' diyor. Bu süreç beni çok değiştirdi. Çevrem de bu durumdan çok memnun' dedi.