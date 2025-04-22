Malatya'da Doğanşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde ‘Dünya Bizim Evimiz’ adlı tiyatro oyunu Doğanşehir'li çocuklarla buluştu.MALATYA (İGFA) - Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’ncaBosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi'nde çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla 2 seansa olarak sahnelediği ‘Dünya Bizim Evimiz’ adlı tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre sorunlarına dikkat çeken ‘Dünya Bizim Evimiz’ adlı tiyatro oyununun kahramanları Eylül, Toprak, Mirket, Kurt, Karga ve Papağan, dünyanın dört bir yanından gelen yardım çağrılarına kulak vererek ana sorunları keşfediyor. İstanbul’da başlayan oyunda kahramanlar, doğa tahribatının izini sürmek üzere Hindistan’dan Kutuplar’a uzanan yolculuklarında doğanın korunması, geri dönüşüm ve çevre dostu yaşam gibi konular eğlenceli bir dille işlendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, " Doğanşehir Belediyemiz ve Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu işbirliğiyle düzenlediğimiz Çocuk Tiyatrosunu çocuklarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Çocuklarımıza doğa ve çevre bilincinin aktarılmasında büyük rol oynayan “BOSCH Çevre Çocuk Tiyatro ekibine çok teşekkür ederiz." dedi.