Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Bindal-Özal-Duranlar mahallelerini birbirine bağlayan 7 kilometrelik yol aksı ile Şahnahan-Özal-Kuzey Çevre Yolu-Havalimanı bağlantı yolunda eş zamanlı olarak çalışmalar yürütülüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde sürdürülen yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, ulaşım açısından önem taşıyan iki ayrı güzergâhta çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

7 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Bindal, Özal ve Duranlar mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 7 kilometrelik yol aksında yolun daha uzun ömürlü ve dayanıklı bir üstyapıya kavuşması amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında PMT serimi, zemin iyileştirme, mekanik sıkıştırma ve yol genişletme imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Teknik ekipler tarafından mevcut yol platformu proje standartlarına uygun hale getirilirken, zayıf zeminler iyileştirilerek yolun taşıma kapasitesi artırılıyor. İyileştirilen zemin üzerine serilen PMT malzemesi, silindirlerle mekanik olarak sıkıştırılarak asfalt kaplama için sağlam ve homojen bir temel oluşturuluyor.

Yol genişletme çalışmalarıyla güzergâhın platform genişliği artırılırken, böylece araçların daha güvenli ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor. Altyapı ve temel çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergâhta asfalt serimine geçilecek.

Tamamlandığında yol aksı, Bindal, Özal ve Duranlar mahalleleri arasındaki ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmenin yanı sıra bölgedeki tarımsal faaliyetlere ve kırsal ulaşımın daha verimli şekilde sürdürülmesine önemli katkı sağlayacak.

ŞAHNAHAN-ÖZAL-KUZEY ÇEVRE YOLU-HAVALİMANI GÜZERGÂHINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan yaklaşık 4 kilometrelik Şahnahan-Özal-Kuzey Çevre Yolu-Malatya Havalimanı bağlantı yolunda da çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Güzergâhta yolun dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırmak amacıyla zemin iyileştirme, PMT serimi, serme ve mekanik sıkıştırma çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Altyapısı tamamlanan kesimlerde ise asfalt serimi yapılırken, serilen asfalt silindirlerle sıkıştırılarak yolun standartlara uygun hale getirilmesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güzergâhın farklı noktalarında çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürerek projenin planlanan sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şahnahan ve Özal mahalleleri ile Kuzey Çevre Yolu ve Malatya Havalimanı arasındaki ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale gelecek. Güzergâhın ulaşım kapasitesi artırılırken, bölgedeki sürüş güvenliği ve ulaşım konforu da önemli ölçüde iyileştirilecek.

'MALATYA'NIN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahalleler başta olmak üzere Malatya genelindeki yol ağının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bir yandan mevcut yolların standartları yükseltilirken diğer yandan mahalleleri birbirine ve ana ulaşım arterlerine bağlayan güzergâhlarda yol genişletme, zemin iyileştirme, PMT ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın ulaşım altyapısını güçlendiren, mahalleler arası bağlantıyı kolaylaştıran ve vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlamasına imkân sunan yatırımları kent genelinde planlı ve eş zamanlı bir şekilde sürdürecek.