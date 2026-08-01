Kütahya Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında, vatandaşların ilgi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi hizmetlerimize ilişkin talep, öneri ve görüşlerini doğrudan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye iletme fırsatı bulan vatandaşlar, toplantıda söz alarak beklentilerini paylaştı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda iletilen her konu tek tek değerlendirilirken, çözüm süreçleri hakkında karşılıklı istişarelerde bulunuldu. İlgili müdürlüklere gerekli inceleme ve çalışmaların başlatılması yönünde talimat verildi.



Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Halk Günü buluşmalarının katılımcı belediyecilik anlayışının en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini ifade eden Başkan Kahveci, toplantıya katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.



Kütahya Belediyesi, Halk Günü Toplantıları aracılığıyla doğrudan iletişim kurmayı, talep ve önerileri etkin şekilde değerlendirerek çözüm odaklı hizmet üretmeyi sürdürecek.