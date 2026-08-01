İBB, Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında otobüs kalkış noktasında hat düzenlemeleri sağlayarak Kadıköy Meydanı'nı ferahlatacak. Daha modern, kullanışlı hale getirilen meydandan bazı hatlar kaldırılarak Uzunçayır'dan ulaşım sağlanacak. Bu uygulamaya göre 13 hat Uzunçayır Peronu'na taşınacak.

İSTANBUL (İGFA) - Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında; Kadıköy Rıhtım bölgesinde yer alan otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesi teklifi, dün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından geçti. Bu teklife göre Kadıköy sahilindeki otobüsler kaldırılacak. Kaldırılan hatlar Uzunçayır Peron'undan kalkacak. Otobüsler Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e giderek aktarma sağlayacak.

Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm düzenlemelerle birlikte, projenin gerektirdiği fiziksel dönüşüme uyum sağlanırken, toplu taşıma hizmeti kesintisiz, erişilebilir ve sürdürülebilir şekilde devam edecek. Yapılan planlamalarda hem fiziki entegrasyon hem de ücretsiz aktarma uygulamalarıyla ücret entegrasyonunun devamlılığı korunacak. Toplamda 26 Hat, 286 Araç ve 2.461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ve Kadıköy içinden çekilerek, bölgedeki otobüs yoğunluğu azaltılacak ve Kadıköy trafik akışının rahatlatılmasına önemli katkı sağlanacak.

Projeyle yeni peron alanının fiziksel kapasitesi dikkate alınarak; toplu ulaşım sistemleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi, raylı sistem kullanımının teşvik edilmesi, özel araç bağımlılığının azaltılması, toplu taşıma kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yolcuların kesintisiz, sürdürülebilir ve erişilebilir bir toplu ulaşım hizmetinden yararlanabilmesi amacıyla şu düzenlemeler hayata geçirilecek;

KADIKÖY RIHTIM PERONLAR'A HİZMET VEREN 13 HAT İÇİN GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ

Kadıköy Rıhtım Peronlarına hizmet veren 13 hattın son durağı Uzunçayır Peronları olacak şekilde güzergâhları yeniden düzenlenecek, bu kapsamda UK kodlu Uzunçayır-Kadıköy hattı hizmete alınacak.

Yapılan düzenlemeyle; 13 hat ile UK hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak. Böylece yolcuların Kadıköy'e erişimi kesintisiz olarak devam ederken, peron kapasitesi daha etkin kullanılacak. Ayrıca güzergâh uzunluklarının kısaltılmasıyla birlikte araçların trafikte geçirdiği süre azalacak, sefer tarifelerine uyum artacak ve elde edilen işletme kaynakları yolcu talebinin yoğun olduğu diğer hatlarda kapasite ile sefer sıklığının artırılması amacıyla kullanılacak.