Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Ekipleri Ramazan ayının başlaması münasebetiyle denetimlerini yoğunlaştırdı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, şehir genelindeki marketler, fırınlar, pastaneler, kasaplar ve diğer gıda işletmelerinde titizlikle yürütülüyor.

Denetimler kapsamında, satışa sunulan ürünlerin gramaj, fiyat irsaliye karşılaştırması, son kullanma tarihleri ve ilgili yasal düzenlemelere uygunluğu detaylı bir şekilde inceleniyor. Haksız kazanç elde edilmesini önlemek ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek amacıyla yürütülen kontrollerde, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulandı.

DENETİMLERLE PİYASA DÜZENİ SAĞLANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerle birlikte işletmelerin fiyat etiketlerini doğru şekilde kullanmalarını ve ani, gerekçesiz fiyat artışlarının önüne de geçiliyor. Bu sayede hem tüketici haklarının korunması hem de piyasa düzeni sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Ekiplerinin bu tür denetimleri sıklaştırması, özellikle ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde halkın alım gücünün korunmasına katkıda bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu denetimlerine Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği belirtilerek, vatandaşlara karşılaştıkları olumsuz durumlarda Alo 153 Zabıta Hattı üzerinden iletişim kurmaları hususunda uyarı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.